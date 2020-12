Corsair lance une liaison vers la Réunion depuis Lyon et Marseille

Article publié le 18 décembre 2020 par David Dagouret

A compter du 21 juin 2021, la compagnie française lancera ces vols opérés en Airbus A330neo.

Corsair a annoncé le lancement de vols au départ de Lyon et Marseille à destination de La Réunion deux fois par semaine. Ces nouvelles dessertes pourront être opérées sur une base annuelle en raison de la complémentarité des marchés et des typologies de clientèle selon les périodes de l’année : affinitaire, affaire et touristique, ainsi que de l’étalement des périodes de voyage en saison touristique, grâce à des calendriers complémentaires pour Lyon, Marseille, La Réunion et Mayotte (vacances scolaires australes, Lyon en Zone scolaire A, Marseille en Zone B).

Les vols seront opérés uniquement en vols de nuit, avec un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, les bagages restant à bord. A l’arrivée à La Réunion, les clients pourront également profiter d’une connexion très rapide vers Mayotte (en 1h35 dans les sens aller vers Mayotte et 1h dans le sens retour vers la Métropole/province), via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de formalités d’immigration, continuation des bagages).

Les réservations sont ouvertes depuis aujourd'hui 18 décembre 2020 sur le site de Corsair et en agences de voyage.

Programme de l’été 2021 (jusqu’à début octobre 2021) :

Vol LYS-MRS-RUN tous les lundis et mercredis. Le 1er départ de Lyon aura lieu le 21 Juin 2021.

Départ de Lyon à 20h et départ de Marseille à 22h05, pour une arrivée à La Réunion à 11h00 (heures locales).

Vol RUN-MRS-LYS tous les mardis et dimanches.

Le 1er départ de La Réunion aura lieu le 20 Juin 2021.

Départ de La Réunion à 20h15, pour une arrivée à Marseille à 05h20 et à Lyon à 07h20 (heures locales).

A partir d’octobre 2021 :

Vol LYS-MRS-RUN avec des départs tous les jeudis et samedis

Vol RUN-MRS-LYS avec des départs tous les mercredis et vendredis

Les vols seront opérés sur des Airbus A330-900 Neo. Sur les 5 A330-900 Neo déjà commandés, 3 intégreront la flotte en avril, mai et juin 2021. En juin 22, le 5ième Neo remplacera le dernier A330-200.

Gilles Ringwald, Directeur Général adjoint, Affaires commerciales, a déclaré : "La desserte de La Réunion au départ de la Province vient enrichir notre desserte de l’océan Indien c’est une excellente nouvelle pour les habitants de la région Rhône Alpes et PACA, qui ne seront plus contraints de passer par Paris pour rejoindre l’océan Indien. Ainsi, Corsair proposera dans la majorité des cas les meilleures options de voyage entre Lyon, Marseille et l’océan Indien."

