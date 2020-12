Article publié le 14 décembre 2020 par David Dagouret

Dès le 15 décembre 2020, les deux compagnies proposeront ces tests aux clients éligibles afin d'éviter la quarantaine à leur arrivés.

À compter du 15 décembre 2020, les partenaires aériens transatlantiques Delta Air Lines et KLM Royal Dutch Airlines lancent des vols "testés COVID" d'Atlanta à Amsterdam. Les deux compagnies ont travaillé avec le gouvernement néerlandais, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol et l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta pour proposer un programme complet de tests COVID-19 qui permettra aux clients éligibles d'être exemptés de la quarantaine à leur arrivée, après avoir reçu un résultat de test PCR négatif à l'atterrissage aux Pays-Bas.



Les vols "testés COVID" seront opérés quatre fois par semaine entre Atlanta et Amsterdam, Delta et KLM opérant chacun deux fréquences. Seuls les passagers avec des résultats de test négatifs seront acceptés à bord. Les vols seront proposés initialement trois semaines et, en cas de succès, les compagnies espèrent étendre le programme à d'autres marchés. Les clients pourront choisir les vols « testés COVID » lors de l'achat de leurs billets en ligne ou opter pour l'un des vols quotidiens alternatifs proposés par Delta ou KLM entre Atlanta et Amsterdam et qui ne font pas partie du programme d'essai.



Les conditions d'entrée aux Pays-Bas comprennent normalement dix jours de quarantaine. Cependant, en effectuant un test PCR négatif 5 jours avant l'arrivée aux Pays-Bas et en s'isolant jusqu'au départ, les clients peuvent choisir d’effectuer la quarantaine en amont du départ. Aucune mise en quarantaine ne sera requise à l'arrivée si les passagers présentent des résultats négatifs au deuxième test PCR réalisé à l'aéroport de Schiphol.



Ce nouveau protocole sera disponible pour tous les citoyens autorisés à voyager aux Pays-Bas pour des raisons essentielles, telles que pour certaines raisons de travail, de santé et d'éducation. Les clients qui transitent via Amsterdam vers d'autres pays seront toujours tenus de respecter les conditions d'entrée et l’éventuelle mise en quarantaine à leur destination finale.



Pour voyager sur les vols « testés COVID » de Delta et de KLM entre Atlanta et Amsterdam, les passagers devront:

réaliser un test PCR 5 jours avant l’arrivée à Amsterdam ;

réaliser un test rapide d’antigène avant l'embarquement à l'aéroport d'Atlanta ;

réaliser un test PCR directement à l’arrivée à Schiphol.

Pieter Elbers, Président et Directeur Général de KLM Royal Dutch Airlines a déclaré : "C'est un grand pas en avant. En attendant qu’un vaccin efficace approuvé soit disponible dans le monde entier, ce programme de test représente la première étape vers la reprise du voyage international. Je suis reconnaissant pour la collaboration constructive avec nos partenaires Delta Air Lines et le Schiphol Group et pour avoir le soutien du gouvernement néerlandais afin de rendre possible cette tentative unique de mettre en place un couloir de voyage sans COVID. Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble sur une approche systématique des tests rapides et intégrer ces tests à l'expérience des passagers, afin que les mesures de quarantaine puissent être levées le plus rapidement possible. C’est fondamental pour restaurer la confiance des passagers et des gouvernements dans le transport aérien."



Steve Sear, Président – International et Vice-président Exécutif – Ventes globales de Delta a déclaré : "La création de couloirs de voyage sans COVID, en plus des multiples niveaux de mesures de sécurité et d'hygiène que nous avons mis en œuvre dans le cadre du Delta CareStandard, donnera aux passagers, et aux autorités, une plus grande confiance dans notre capacité à les garder en bonne santé lorsqu'ils volent avec Delta. Delta a travaillé avec nos partenaires et les autorités sanitaires pour rouvrir l’espace aérien en toute sécurité et reprendre les voyages internationaux jusqu'à ce qu'un vaccin soit en place, supprimant l'exigence de la quarantaine."





Liens commerciaux

Sur le même sujet