Delta Air Lines lance son premier voyage en Europe sans quarantaine

Un accord entre les aéroports et les gouvernements américains et italiens permet de supprimer l'exigence de quarantaine sur les vols "testés COVID" de Delta reliant Atlanta et Rome.

Delta Air Lines, l’Aeroporti di Roma et l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta se sont associés dans le cadre d’un premier programme de test COVID-19 transatlantique qui permettra une entrée sans quarantaine en Italie.



Delta a engagé des conseillers experts de la Mayo Clinic, leader mondial des soins de santé sérieux

et complexes, pour examiner et évaluer les protocoles de test nécessaires à Delta pour mettre en

service un programme de vol "testé COVID".



Delta a également travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique de l’État de Géorgie pour développer un plan pour que les gouvernements rouvrent d'importants marchés

internationaux du voyage.



À compter du 19 décembre, Delta testera à titre expérimental les passagers et l'équipage sur des vols récemment relancés depuis l'aéroport international Hartsfield–Jackson d'Atlanta à l'aéroport

international de Rome-Fiumicino. Les tests exempteront de quarantaine à l’arrivée en Italie tous les

citoyens américains autorisés à voyager pour des raisons essentielles telles que le travail, la santé et l'éducation, ainsi que tous les citoyens italiens et les ressortissants de l'Union Européenne.



Pour voyager sur les vols "testés COVID" de Delta entre Atlanta et Rome, les passagers devront

présenter des résultats négatifs à la COVID-19 via :

Un test PCR (Polymerase Chain Reaction) effectué jusqu'à 72 heures avant le départ ;

Un test rapide administré à l'aéroport d'Atlanta avant l’embarquement ;

Un test à l'arrivée à Rome-Fiumicino ; et

Un test rapide à Rome-Fiumicino avant le départ pour les États-Unis.

Les clients seront également invités à fournir des informations à leur entrée aux États-Unis afin de

faciliter les protocoles de traçage des cas contacts.

