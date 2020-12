DHL lance la distribution du vaccin contre la Covid-19 à l'international

Article publié le 18 décembre 2020 par David Dagouret

DHL a expédié les premiers lots de vaccins en Israël.

DHL annonce avoir lancé la distribution du vaccin contre la Covid-19 à l'international. Grâce à des vols opérés par DHL Express et DHL Global Forwarding la semaine dernière, le Gouvernement israélien a reçu son premier lot de vaccins pour ses concitoyens. Le premier avion de DHL Express a atterri à l'aéroport international Ben-Gourion de Tel-Aviv mercredi dernier dans la matinée et a été reçu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. DHL Global Forwarding, la branche spécialisée dans le fret international du groupe Deutsche Post DHL, a également dédié un vol charter à l'acheminement de doses supplémentaires, arrivées dans ce même aéroport le 10 décembre à 15 heures, heure locale, suivi par d'autres vols.



Philippe Prétat, PDG de DHL Express France : "Après plusieurs mois de préparation, nous sommes heureux que notre mission de distribution mondiale de vaccins soit désormais lancée. Le groupe DHL apporte son expertise et ses capacités logistiques pour que le vaccin soit accessible dans le monde entier dans l'urgence. Il s'agit d'un immense défi à relever, tant en termes sanitaires que logistiques. Sur 2 ans, nous estimons que 10 milliards de doses devront être distribuées, ce qui représente un nombre spectaculaire de 15 000 vols à travers le monde et 15 millions de colis à livrer aux points de vaccination. La crise actuelle a montré à quel point les réseaux logistiques internationaux étaient indispensables pour que les pays disposent des équipements de protection individuelle et des kits de test nécessaires pour protéger les populations. Nous sommes d'ores-et-déjà engagés dans la prochaine étape de notre lutte commune contre le coronavirus avec l'acheminement des vaccins. Nos équipes, réparties dans 220 pays et territoires, et notre réseau mondial, qui constituent le pilier de la logistique express transfrontalière, sont prêts à opérer les livraisons des différents vaccins mis sur le marché à tout moment et en tout lieu, en s'adaptant à leurs critères de transport particuliers, notamment en termes de températures."



Jean-Claude Levi, PDG de DHL Global Forwarding France a déclaré : "Le développement d'un vaccin contre le coronavirus est un point positif. C'est pourquoi nous sommes fiers de jouer un rôle actif en tant que prestataire de solutions logistiques le plus mondialisé pour apporter ce grand bénéfice aux populations. Grâce à notre grande expertise logistique dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, conjuguée à l'engagement et à la passion de nos collaborateurs, nous souhaitons jouer notre rôle dans l'histoire de la pandémie de coronavirus. Tel est l'objectif du Groupe Deutsche Post DHL, connecter les gens, améliorer la vie.



Outre les premiers vols vers Israël, DHL se prépare à effectuer d'autres vols avec des vaccins d'ici fin décembre, à partir de ses plateformes d'exploitation mondiales.

