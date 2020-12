Diamond Aircraft et Aviation Unlimited signent un partenariat

Article publié le 2 décembre 2020 par David Dagouret

Diamond Aircraft a annoncé un partenariat avec Aviation Unlimited pour que cette société devienne le concessionnaire canadien exclusif.

Depuis 1983, Aviation Unlimited est l'une des sociétés d'aviation générale les plus anciennes au Canada. La société est directement affiliée à Diamond Aircraft depuis 2004 et, plus récemment, Aviation Unlimited remplira le rôle de concessionnaire exclusif Diamond Aircraft au Canada.

Aviation Unlimited a son bureau principal à l'aéroport d'Oshawa et desservira le marché canadien à partir de là.

