easyJet annonce son programme de vols pour les fêtes

Article publié le 8 décembre 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost reprend ses liaisons vers Le Portugal, le Maroc, les Canaries (Espagne) et l’Italie au départ de Paris.

easyJet annonce étoffer son programme de vols pour les fêtes de fin d'année en proposant quatre fois plus de sièges sur les vols domestiques et la reprise de destinations internationales.



La compagnie orange a annoncé qu'elle allait lancer une nouvelle ligne entre Toulouse et Rennes dès le 19 décembre 2020.



Faro et Porto seront reliées depuis Bordeaux, Lyon et Paris (depuis Nice également pour Porto) et Lisbonne sera reliée depuis Paris et Lyon.



easyJet a également annoncé la reprise progressive des vols vers Marrakech depuis l'aéroport de Bordeaux, Lyon, Nice et Paris Charles-De-Gaulle.



La compagnie reprendra des liaisons vers Fuerteventura depuis Paris-CDG, mais aussi vers Lanzarote et Tenerife depuis Bordeaux, Lyon et Paris-CDG.



easyJet reprendra aussi ses liaisons vers l’Italie en desservant Catane (depuis Paris-CDG), Naples, Venise (depuis Paris-Orly), et Rome (depuis Lyon et Paris-Orly).



A cette occasion, easyJet lance également une promotion du 9 au 14 décembre allant jusqu'à 15% de réduction sur 30 000 sièges pour des voyages compris entre le 15-12-2020 et le 31-03-2021.



Bertrand Godinot, directeur général d’easyJet en France, a déclaré : "C’est avec enthousiasme que les équipages easyJet accueilleront nos clients à bord durant la période tant attendue des fêtes et au terme d’une année si particulière. Nous avons veillé à offrir à nos clients un programme de vol pertinent et attractif pour leur permettre de retrouver leurs proches mais aussi de renouer avec les plaisirs du voyage lorsqu’il est permis."





Liens commerciaux

Sur le même sujet