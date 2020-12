Emirates présente sa Premium Economy (photos)

Article publié le 29 décembre 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne a présenté cette nouvelle classe à bord de son dernier Airbus A380. Les autres classes ont été également rafraichies.

Emirates a présenté sa nouvelle cabine Premium Economy qui a été installée à l'intérieur du dernier Airbus A380. Alors que de nombreuses compagnies aériennes se séparent de leurs Airbus A380, Emirates a reçu son nouvel A380, la semaine dernière depuis l'usine d'Airbus à Hambourg. Cinq Airbus A380 doivent encore être livré à Emirates en 2021-2022 et ils seront équipés de cette nouvelle classe.

Les sièges premium Economy d'Emirates seront également installés sur certains de ses Boeing 777X avions qui ne devraient rejoindre la flotte qu'en 2023. Emirates a également précisé qu'elle envisage de moderniser sa flotte d'A380 existante.

La cabine Premium Economy est située à l'avant du pont principal de l'Airbus A380 et offre 56 sièges dans une configuration de cabine 2-4-2. Le pitch de cette classe est de 40 pouces et une largeur de 19,5 pouces. Chaque siège dispose d'un écran de 13,3 pouces.

Emirates a également précisé que sa Première classe de cet A380 a été améliorée par rapport à la suite d'origine, étant plus large et une porte plus haute. Les détails et les finitions de la cabine ont également été rafraîchis avec de nouveaux motifs et nouvelles couleurs.

Concernant la classe affaires, les 76 sièges ont été rafraîchis pour présenter des revêtements en cuir de couleur champagne et une finition en bois.

Enfin, concernant la classe Economy, Emirates a remplacé les 338 sièges de cette classe de son dernier A380 par des sièges ergonomiques dotés d'appuie-tête entièrement en cuir et de panneaux latéraux flexibles qui peuvent être réglés verticalement. Chaque siège disposera d'un écran personnel de 13,3 pouces.

