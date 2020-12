Geneva Airpark propose 3 nouvelles offres de mise à couvert des business jets

Article publié le 22 décembre 2020 par David Dagouret

La société suisse propose l’hébergement des avions en très courte, courte, moyenne et longue durée dans ses hangar à l'aéroport de Genève.

Geneva Airpark © Geneva Airpark

Geneva Airpark propose 3 nouvelles offres de mise à couvert de l’avion, pour des durées de 0 et 3 heures, 3 à 8 heures et de 8 à 24 heures en formule Daily. La société suisse propose désormais l’hébergement des avions en très courte, courte, moyenne et longue durée dans son hangar de l'aéroport de Genève (Suisse). Le hangar de Geneva Airpark est chauffé et a une surface de 10 000 m² permettant ainsi de protéger les appareils en escale ainsi que les équipements.

Geneva Airpark a propose à sa clientèle des prestations de très haute qualité, gérées par un interlocuteur unique :

Programmation des arrivées et départs

Accueil sur son tarmac privé

Transferts immédiats des passagers et des équipages vers et depuis le terminal C3 adjacent, dédié à l‘aviation d’affaires

Coordination avec les agents de handling

Services aux équipages

Au sein même du hangar pendant l’escale de l’avion, les techniciens de Geneva Airpark sont également à même d’effectuer des services de line maintenance agréés PART-145 tels que :

Toilettes

Eau

Pression des pneus

Service oxygène

Drain fuel, etc.,

Geneva Airpark travaille sur l’aéroport de Genève depuis 11 ans et est certifié PART-145. Geneva Airpark propose une offre globale de services destinée à l’aviation d’affaires. La société suisse dispose de 20 000 m² d’installation (hangar, tarmac, bureaux, parking voitures), directement accessibles depuis la piste, à proximité du Terminal C3 de Genève Aéroport.

