Héli-Union commande des Airbus H160

Article publié le 19 décembre 2020 par David Dagouret

L'opérateur français a signé un contrat pour la commande de deux hélicoptères H160.

Héli-Union et Airbus Helicopters ont signé un contrat pour la commande de deux hélicoptères multifonctions H160. Héli-Union exploite actuellement une flotte d'environ 20 hélicoptères d'Airbus avec des familles de Dauphin, H225 et H145. Héli-Union est un opérateur et prestataire français avec 60 ans d'expérience dans le support technique et logistique de diverses organisations civiles et militaires à travers le monde.

