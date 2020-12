Héli Union et Thales signent un contrat

Article publié le 16 décembre 2020 par David Dagouret

Héli Union a fait appel à Thales pour former les pilotes d’hélicoptères de la sécurité civile de Mongolie.

Par l’intermédiaire d’un prêt concessionnel accordé par la Direction générale du Trésor, le gouvernement français participe au renforcement de la sécurité civile en Mongolie. Le premier centre de sauvetage aérien par hélicoptère va être déployé dans le pays par la société Héli-Union près de l’aéroport d’Oulan-Bator.

Le programme comprend la mise à disposition d’une flotte de quatre appareils dont trois hélicoptères Airbus EC145, un hélicoptère Guimbal Cabri, la construction d’un centre de maintenance et enfin la création d’un centre de formation.

Héli-Union assure la maîtrise d’ouvrage du projet global et vient de signer avec Thales un contrat pour assurer l’entraînement des pilotes d’hélicoptère EC145.

Depuis 2006, les pilotes de la Sécurité Civile française s’entraînent sur ce type d’équipement entièrement développé par Thales. Les instructeurs d’Héli-Union pourront ainsi bénéficier de l’expérience de Thales dans le domaine de la formation aux missions de sécurité civile.

Peter Hitchcock, Directeur des activités entraînement et simulation, Thales : "Héli-Union et Thales unissent leurs expertises pour cette première mondiale au service de la sécurité civile en Mongolie. Nous sommes fiers de la confiance accordée en matière de formation et d’entraînement des pilotes."





