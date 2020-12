Japan Airlines propose une couverture médicale COVID-19 gratuite à tous ses passagers internationaux

Article publié le 11 décembre 2020 par David Dagouret

Elle sera valable pour des voyages effectués entre le 23 décembre 2020 et le 30 juin 2021.

Japan Airlines (JAL) annonce aujourd’hui, dans le cadre de ses mesures sanitaires JAL FlySafe, le lancement d’une couverture médicale Covid-19 totalement gratuite dans le but de rassurer et porter assistance aux passagers pour qui voyager est une nécessité impérieuse même pendant cette période de crise sanitaire. Cette couverture médicale permet de subvenir aux frais engendrés en cas de contamination au Covid-19 pendant le voyage, à hauteur de 150 000 euros prenant en compte les coûts liés à un test au Covid-19 positif ainsi que les traitements médicaux en résultant.



JAL est la première compagnie aérienne au Japon à proposer un tel service nommé “JAL Covid-19 cover”. Il est fourni par Allianz Travel.



Les frais de mise à l’isolement, de rapatriement pour les passagers testés positifs qui le souhaitent sont inclus dans la couverture. Une ligne téléphonique opérationnelle 24 heures sur 24 assistera les passagers ayant des symptômes en langue anglaise et japonaise. Cette couverture et les services s’y rapportant sera valable pour des voyages effectués entre le 23 décembre 2020 et le 30 juin 2021.



Hideo Ninomiya, Japan Airlines Managing Excecutive Officer Passenger Sales, a déclaré : "Les vols internationaux reprennent graduellement, aussi le Groupe JAL a mis en œuvre toute une batterie de mesures sanitaires visant à lutter contre le Covid-19 pour assurer une expérience de voyage en toute sécurité à nos passagers. Même s’il faudra encore du temps avant de pouvoir à nouveau accueillir nos clients sur l’ensemble de nos vols, nous espérons que cette couverture par Allianz Travel permettra de rassurer celles et ceux qui doivent voyager maintenant."



Patricia Moon, CEO of AWP Japan Co., Ltd., membre du Groupe Allianz Partners a déclaré : "AWP Japan est fière de soutenir Japan Airlines avec ce nouveau service. Nos équipes d’assistance permettront aux passagers de JAL de voyager en toute tranquillité pendant cette crise que nous traversons. Allianz Travel est une société d’assurance spécialisée dans le voyage et filiale du Groupe Allianz Partners. Forts de notre vaste expérience en matière d’assistance d’urgence et de notre réseau médical mondial, nous accompagnerons et apporterons notre soutien aux passagers susceptibles d’être affectés par le Covid-19."





