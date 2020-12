La République du Mali commande un C295 supplémentaire

Article publié le 5 décembre 2020 par David Dagouret

Il s'agira du second C295 détenu par la République du Mali et sera livré en 2021.

Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants de la République du Mali a placé une commande ferme pour un Airbus C295 supplémentaire en configuration avion de transport militaire. Ce second avion, qui sera livré en 2021, viendra compléter le premier C295 en service depuis décembre 2016, et qui a déjà accumulé 1 770 heures de vol et transporté plus de 38 000 passagers et 900 tonnes de fret en moins de quatre ans d'exploitation.

Cette nouvelle commande inclut également un soutien logistique intégré comprenant un lot de pièces de rechange pour les deux avions et des formations pour les équipages et les mécaniciens.

Cette commande ferme répond au besoin urgent des autorités de la République du Mali de disposer, dans un délai très court, d’une capacité permanente de transport aérien, lien vital permettant de soutenir les opérations militaires et les actions de développement et de désenclavement des régions du nord du Mali.

Bernhard Brenner, Directeur Ventes et Marketing de Defence and Space, a déclaré : "Cette nouvelle commande démontre les excellentes capacités et performances de nos avions. Le C295 devient l'avion de transport tactique standard du 21ème siècle en Afrique, avec 37 avions en commande dans la région, de l'Algérie, de l'Égypte, du Ghana à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali."





