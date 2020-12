L’aéroport Marseille Provence annonce le programme de vols confirmés par les compagnies aériennes pour les fêtes

Article publié le 16 décembre 2020 par David Dagouret

Ce sont 50 destinations qui seront opérées par 20 compagnies aériennes pour les fêtes de fin d’année.

L'aéroport de Marseille Provence (AMP) a annoncé le programme de vols confirmés par les compagnies aériennes qui seront proposés pour les fêtes de fin d'année.

En France, les principales métropoles seront desservies, avec notamment Paris tous les jours (Air France et Vueling), Bordeaux (Air France, Ryanair et Easyjet), Brest (Transavia et Ryanair), Caen (Air France et Volotea), Lille (Air France et Ryanair), Nantes (Transavia et Ryanair), Rennes (Air France et Volotea) ou encore Strasbourg (Air France et Volotea).

La continuité territoriale avec la Corse se poursuivra avec quatre villes desservies au moins une fois par jour par Air Corsica : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.

En tout, Marseille sera connectée à 12 villes régionales françaises et Paris.

Les frontières européennes restent ouvertes et plusieurs capitales européennes seront ainsi à l’honneur : Bruxelles (Brussels Airlines et Ryanair), Madrid (Iberia et Ryanair), Luxembourg (Volotea), Amsterdam (Air France), Lisbonne (TAP et Ryanair), Londres (British Airways et easyJet), Prague (Ryanair et Volotea), Bucarest (Ryanair) ou encore Istanbul (Turkish Airlines et Pegasus).

Des liaisons hors des frontières de l’Europe seront également effectuées, des vols vers la Tunisie (notamment Tunis), le Maroc (notamment Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger), l’Ethiopie (Addis-Abeba), le Sénégal (Dakar) ou encore La Réunion sont respectivement opérés par Tunisair / Nouvel Air, Royal Air Maroc / Ryanair, Ethiopian Airlines, Air Sénégal et Air Austral.

Les passagers sont invités à se rendre sur le site du Gouvernement pour vérifier les conditions d’entrée sur le territoire du pays de destination. En fonction du pays, les passagers peuvent avoir à présenter les résultats d’un test RT-PCR négatif avant d’entrer sur le territoire.

AMP a également annoncé qu'il propose désormais à ses passagers la réalisation de tests RT-PCR, en collaboration avec Labosud Provence. Les résultats négatifs de tels tests étant nécessaires pour entrer dans de nombreux pays.

A l’arrivée, un dépistage des passagers revenant de zones où le virus circule activement est réalisé.

Pour les pays dits "pays écarlates" (lignes commerciales venant de Turquie et du Maroc) : les passagers doivent nécessairement présenter les résultats d’un test PCR négatif de moins de 72h avant l’embarquement. Faute de présentation de ce document, l’embarquement leur est refusé.

Pour les pays dits "pays rouges" (lignes commerciales venant de Tunisie, du Sénégal et d’Ethiopie) : les passagers devront présenter les résultats d’un test COVID négatif à l’entrée sur le territoire français. Ces passagers peuvent :

Soit présenter les résultats d’un test PCR négatif de moins de 72h réalisé dans le pays de provenance ;

Soit réaliser un test antigénique sur l’aéroport Marseille Provence

