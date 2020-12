Lufthansa : forte croissance des réservations pour les prochaines vacances

Article publié le 7 décembre 2020 par David Dagouret

Dans certains cas, la hausse des réservations est d'environ 400 %.

Lufthansa enregistre une forte hausse des réservations intercontinentales et intra-européennes pour la prochaine saison des vacances de Noël et du Nouvel An. La semaine dernière, jusqu'à 400 % de personnes de plus que la semaine précédente ont réservé des destinations à l'étranger ainsi qu'en Europe du Sud et du Nord. Les destinations les plus demandées sont l'Afrique du Sud (Le Cap, Johannesburg), la Namibie (Windhoek), les îles Canaries, Madère et les destinations ensoleillées de la Méditerranée, mais aussi les régions du nord de la Finlande.



Lufthansa propose désormais des vols au départ de Francfort et de Munich vers presque toutes les îles des Canaries et proposera pour la première fois des vols sans escale au départ de Francfort vers les îles de La Palma et de Fuerteventura à partir du 19 décembre. Séville et Palerme seront également de retour dans l'horaire des vols au départ de Francfort et de Munich. Au départ de Francfort, Héraklion, sur l'île de Crète, qui peut également se targuer de températures plus douces en hiver, est également au programme.



Pour les vols de Francfort vers Majorque, Tenerife, Grande Canarie, Madère, Malte, Larnaca/Chypre et Faro/Algarve et de Munich vers Majorque, Faro/Algarve, Fuerteventura, Grande Canarie et Tenerife, les capacités ont été considérablement augmentées et ces destinations ensoleillées sont désormais proposées plusieurs fois par semaine dans certains cas.



En outre, les lignes classiques de Lufthansa seront également réintroduites dans le programme de vol. Au départ de Francfort, par exemple, Dublin, Gdansk, Salzbourg, Turin et Naples font partie des destinations proposées. Les vols au départ de Munich comprennent désormais aussi Paris, Madrid, Helsinki, Athènes, Rome, Oslo, Varsovie et Lisbonne.



Harry Hohmeister, membre du conseil d'administration de Deutsche Lufthansa AG a déclaré : "L'envie de voyager est grande dans le monde entier. Dès que les restrictions de voyage diminuent, nous constatons une augmentation significative des réservations. Cela est particulièrement vrai pour la période des vacances autour de Noël et du Nouvel An. En tenant compte des normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes, nous voulons réaliser les rêves de vacances de nos clients partout où cela est possible. Dans les semaines à venir, nous continuerons donc à adapter avec souplesse nos plans de vol à la demande à court terme."





