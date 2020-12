Montenegro Airlines va cesser ses opérations

Article publié le 25 décembre 2020 par David Dagouret

Le gouvernement du Monténégro a annoncé que la fin de la compagnie aérienne est imminente et qu'une nouvelle sera créée en 2021.

Montenegro Airlines va mettre la clé sous la porte. Le gouvernement du Monténégro a annoncé lors d'une conférence qu'il allait fermer la compagnie aérienne et que cette fin était imminente.

En effet, la compagnie aérienne est actuellement dans une très mauvaise situation financière. Les salariés ne sont plus payés depuis deux ou trois mois. Les fournisseurs ne peuvent plus être payés et le gouvernement ne peut pas sauver la compagnie actuelle.

Néanmoins, le ministre des finances du Monténégro a déclaré qu'une nouvelle compagnie aérienne nationale sera formée dès que possible dès que les fonds publics le permettront pour investir dans le capital de départ. Cette nouvelle compagnie serait opérationnelle d'après le gouvernement dès le moi d'avril ou mai 2021.

