Pas de frais de rebooking pour les compagnies du Lufthansa Group jusqu'en février

Article publié le 2 décembre 2020 par David Dagouret

Tous les tarifs peuvent être re-réservés gratuitement jusqu'à la fin du mois de février 2021.

Depuis la fin du mois d'août, tous les billets propres aux compagnies Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines et Eurowings peuvent être re-enregistrés gratuitement aussi souvent que souhaité.

À l'origine, cette offre tarifaire était valable jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, l'offre est étendue : tous les billets peuvent désormais être réenregistrés gratuitement aussi souvent que souhaité jusqu'au 28 février 2021, si le changement de réservation est également fait avant cette date. Après cette date, une nouvelle réservation est possible gratuitement.

En réponse à la pandémie, Lufthansa Group avait déjà rendu possible au printemps un changement de réservation unique et gratuit. Le nouveau règlement s'applique dans le monde entier pour toutes les nouvelles réservations sur les liaisons court, moyen et long-courriers.

