Qatar Airways offre de la flexibilité sur ses vols en 2021

Article publié le 23 décembre 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie proposera des mesures commerciales à ses clients comme le changement de dates illimités en 2021.

Qatar Airways poursuit l’extension de ses mesures commerciales et offrira à ses passagers des changements de dates illimités et des remboursements sans frais pour les voyages effectués jusqu’au 31 décembre 2021.



Qatar Airways a également annoncé que la possibilité d'échanger des billets contre un avoir majoré de 10 % de la valeur du billet serait désormais une option permanente pour tous les voyageurs réservant leurs vols via qatarairways.com.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Tout au long de l'année 2020 et en raison des perturbations de voyages liées à la crise de la COVID-19, nous avons offert à nos passagers la possibilité de modifier leurs vols sans pénalités. Alors que nous attendons avec impatience la reprise des voyages l'année prochaine, Qatar Airways continuera d'être aux côtés de ses passagers en leur offrant une flexibilité continue tout au long de 2021 et une compagnie aérienne sur laquelle ils peuvent compter."





