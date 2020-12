Qatar Airways repart vers les Seychelles

Article publié le 12 décembre 2020 par David Dagouret

Dès le 15 décembre, la compagnie qatarie relance sa liaison entre Doha et Seychelles.

Qatar Airways a annoncé la reprise de ses vols vers les Seychelles à partir du 15 décembre 2020. Les rotations seront effectuées en Airbus A319 offrant 8 sièges en Classe Affaires et 102 sièges en Classe Economique.

La compagnie qatarie déploiera trois vols par semaine vers l'aéroport international des Seychelles (SEZ) depuis Doha.

Les horaires seront les suivants :

Les mardis, jeudis et samedis : Doha (DOH) vers les Seychelles (SEZ) QR678 – départ : 02h35 / arrivée : 08h55

Les mercredis, vendredis et dimanches : Les Seychelles (SEZ) vers Doha (DOH) QR679 – départ : 01h20 / arrivée : 05h45

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre nos vols vers les Seychelles et d'étendre notre réseau à plus de 70 vols hebdomadaires vers 21 destinations à travers l'Afrique. Avec ses superbes plages, ses possibilités d'excursions dans les îles et ses forêts luxuriantes, nous sommes certains que les Seychelles feront l’unanimité auprès des passagers pour passer des vacances inoubliables. Qatar Airways a pour vocation de relier les passagers du monde entier via l'aéroport international de Hamad (HIA), notre hub à Doha et récemment élu meilleur aéroport du Moyen-Orient. Les passagers en provenance d'Europe, d'Asie-Pacifique ou des Amériques peuvent profiter d'un voyage très confortable et en toute sécurité grâce aux différentes mesures mises en place à bord."

Mme Sherin Francis, PDG de l’Office du Tourisme des Seychelles, a déclaré : "En ces temps difficiles, il est essentiel pour notre destination de s'appuyer sur les relations existantes avec tous nos partenaires tels que Qatar Airways. Nous sommes ravis de ce nouvel accord de commercialisation avec la compagnie et nous nous réjouissons de pouvoir développer une solide collaboration en 2021."





