Recaro et Avolon signent un contrat

Le loueur d'avions a acheté des sièges BL3530 Sprint pour équiper ses appareils.

Recaro Aircraft Seating et Avolon ont conclu un accord portant sur l'achat de 20 ensembles de sièges BL3530 Sprint. Parmi ces ensembles de sièges, quinze seront utilisés pour des avions Airbus A320 et cinq pour des Boeing 737 NG. L'ensemble des sièges seront livrés dès le premier semestre de l'année 2021.

Recaro a déployé le programme Sprint en 2019 et la société propose à ses clients un délai de deux mois entre la commande et la livraison. Le programme Sprint permet aux clients de sélectionner la couleur de la housse en cuir parmi cinq couleurs prédéfinies. Les configurations standard Sprint sont disponibles pour les avions Airbus A319, A320, A321 et Boeing 737.

