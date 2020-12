Ryanair ouvre sa nouvelle base à Beauvais

Article publié le 7 décembre 2020 par David Dagouret

Deux appareils de la compagnie low-cost seront basés à l'aéroport de Beauvais Tillé.

Ryanair a inauguré le 03 décembre dernier, sa nouvelle base à l'aéroport de Beauvais Tillé. Deux avions, des Boeing 737-800 seront basés sur cet aéroport ce qui correspond à un investissement de 200 millions de Dollars.



Pour la saison hiver 2020-2021, Ryanair proposera près de 28 itinéraires tels que Barcelone, Dublin, Lisbonne, Madrid, Milan, Alicante, Bari, Faro, Thessalonique, Cracovie, Rome et Porto.



Eddie Wilson, PDG de Ryanair, a déclaré: "Nous sommes ravis de lancer une nouvelle base française qui représente un investissement de 200 millions de dollars à l'aéroport de Paris Beauvais. Ce développement créera plus de 2 300 emplois directs et indirects. Avec la récente nouvelle encourageante selon laquelle des vaccins seront bientôt disponibles, nous sommes heureux de continuer à apporter de la croissance à la région malgré les défis liés à la pandémie du Covid-19. C'est un développement important pour Ryanair en France, car nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l'aéroport de Paris Beauvais. Beauvais offre des opérations efficaces et des taxes aéroportuaires compétitives, ouvrant la voie à une croissance du trafic et à de nouvelles routes. Pour célébrer le lancement de notre nouvelle base de Paris Beauvais, nous lançons une vente de places à ne pas manquer, à partir de 14,99 € pour un voyage jusqu'en mars 2021, disponible jusqu'au lundi 7 décembre minuit. La suppression des frais de changement de vol vient d'être prolongée et les clients qui doivent changer leur vol de décembre ou de janvier peuvent modifier leur réservation sans frais de changement de vol jusqu'au 30 septembre 2021. Une escapade parisienne bien méritée n'est qu'à un clic de souris. Pour éviter toute déception, nous conseillons à nos clients d'agir rapidement et de réserver directement sur www.ryanair.com avant que ces incroyables tarifs réduits ne disparaissent !."



François Rubichon, président du conseil de surveillance de l'aéroport de Paris Beauvais, a déclaré : "Le lancement de cette base Ryanair est un jour historique pour l’aéroport Paris-Beauvais et un aboutissement pour toutes nos équipes. Être la première base ouverte par Ryanair depuis le début de la crise est un élément essentiel pour montrer l’importance de l’aéroport dans le réseau de la 1ere compagnie européenne. Nous sommes heureux de célébrer ce jour symbolique avec son PDG Eddie Wilson, malgré les conditions plus que difficiles que notre secteur d’activité connait. A partir d’aujourd’hui, l’aéroport est donc prêt à démarrer une nouvelle page de son histoire avec Ryanair, et nous souhaitons donc la bienvenue à ses équipages, ses deux avions et tous les partenaires dont l’activité démarre grâce à cette base."





Liens commerciaux

Sur le même sujet