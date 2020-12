Vueling ajoute trois routes pour la période des fêtes

Article publié le 7 décembre 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne proposera un total de 29 routes au départ de 8 aéroports français entre le 17 décembre et le 10 janvier.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG (International Airlines Group), étend son offre de liaisons nationales et internationales, au départ de Paris, pour la période des fêtes. Du 17 décembre au 10 janvier, la compagnie intégrera 2 lignes directes en plus au départ de Paris-Orly, pour atteindre un total de 22 lignes au départ de sa base à Paris-Orly. Depuis Marseille, Vueling ajoute la route vers Malaga pour la saison des fêtes. Au départ de la France, Vueling exploitera 29 lignes directes à partir de 8 aéroports : Paris-Orly, Marseille, Montpellier, Brest, Nantes, Lyon, Nice et Bordeaux.

Le détail des routes opérées entre le 17 décembre et le 10 janvier depuis la France est le suivant :

Au départ de Paris-Orly, Vueling opère 22 routes, dont 3 routes domestiques que sont Brest, Montpellier et Marseille, ainsi que des routes internationales vers : Lanzarote, Ténérife sud, Fuerteventura, Gran Canarie, Palma de Majorque, Ibiza, Barcelone, Saint Jacques de Compostelle, Malaga, Alicante, Madrid, Valence, Séville, Rome, Florence, Milan, Lisbonne, Porto et Londres.

A Marseille, Vueling opère une route domestique depuis vers Paris-Orly et deux routes internationales, vers Barcelone et Malaga.

A Montpellier, Vueling opère une route domestique depuis et vers Paris Orly.

A Brest, Vueling opère une route domestique depuis et vers Paris-Orly.

Depuis Nantes, Vueling continue d’opérer des vols vers Malaga et Barcelone, et depuis Lyon, Bordeaux et Nice, Vueling continue d’opérer des vols vers Barcelone.

