Aegean Airlines : plus de flexibilité pour ses passagers

Article publié le 15 janvier 2021 par David Dagouret

Les passagers de la compagnie grecque pourront modifier sans frais des voyages prévus jusqu'au 28 mars.

Pour tout voyage prévu jusqu’au 28 mars 2021, Aegean Airlines permet à ses passagers d’obtenir un bon d’achat s’ils souhaitent annuler volontairement leur billet en raison des restrictions de voyage imposées, même si leur vol n’est pas supprimé. Ce bon, d’une valeur égale à celle du billet acheté initialement, pourra être utilisé dans les 18 mois suivants son émission.

De plus, jusqu’au 28 mars prochain, les passagers peuvent également modifier leur réservation sans frais et sans différence de tarif sur tout vol disponible vers la même destination à une date ultérieure (pour un voyage jusqu'au 31 octobre 2021). Les voyageurs ont également la possibilité de demander à modifier leur réservation pour un billet open, c’est à dire sans date fixe, valable pendant un an à compter de la date de leur réservation initiale.

Enfin, en cas d’annulation d’un vol par Aegean Airlines en raison des restrictions de voyage mentionnées ci-dessus, les passagers ont toujours la possibilité d’obtenir un bon d’achat majoré de 10% de la valeur de leur billet initial ou de demander un remboursement.

