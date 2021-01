Air Canada procède à de nouvelles réductions de capacité

Article publié le 14 janvier 2021 par David Dagouret

La compagnie canadienne va également supprimer près de 1900 emplois.

Air Canada a annoncé des rajustements de son réseau dans le cadre de son plan d’atténuation des contrecoups de la COVID-19 et de reprise consistant en une réduction supplémentaire de la capacité réseau de 25 % pour le premier trimestre.

Ces changements apportés dans l’ensemble du réseau entraîneront une suppression d’effectif, qui touchera environ 1700 employés, sans compter plus de 200 employés des transporteurs Air Canada Express également visés. De concert avec ses syndicats, la société aérienne travaille à des programmes d’atténuation.

Air Canada réduira sa capacité prévue d’environ 25 pour cent pour le premier trimestre de 2021. Étant donné cette réduction, la capacité au premier trimestre de 2021 équivaudra à environ 20 % des vols qu’Air Canada exploitait au premier trimestre de 2019.

Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d’Air Canada a déclaré : "Depuis la mise en œuvre par les gouvernements fédéral et provinciaux de ces restrictions de voyage renforcées et d’autres mesures, en plus de l’obligation de quarantaine en vigueur, nous avons constaté les répercussions immédiates sur les réservations à brève échéance et pris la décision difficile, mais nécessaire, de rajuster de nouveau notre horaire et de rationaliser nos liaisons transfrontalières, antillaises et intérieures, afin de mieux tenir compte de la demande attendue et de ralentir l’épuisement du capital net.Nous regrettons les conséquences que ces décisions difficiles auront sur nos employés, qui ont travaillé très fort pour prendre soin de nos clients pendant la pandémie, et sur les collectivités touchées. Bien que ce ne soient pas les nouvelles que nous souhaitions communiquer en ce début d’année, nous sommes cependant encouragés par le fait que Santé Canada a déjà approuvé deux vaccins et que le gouvernement du Canada s’attend à ce que la grande majorité des Canadiens admissibles soient vaccinés d’ici septembre. Nous espérons voir notre entreprise revenir à la normale et rappeler au travail certains des plus de 20 000 employés actuellement en mise en disponibilité ou en mise à pied technique."





