Air France choisit Michelin comme fournisseur exclusif de pneumatiques

Pour les 10 prochaines années, le Groupe Michelin équipera la flotte d’Air France avec des pneus produits en France.

Air France renouvelle sa confiance à Michelin et sélectionne le groupe français comme fournisseur exclusif de pneumatiques pour sa flotte d’avions. Le Groupe Michelin équipera les appareils court, moyen et long-courrier de la compagnie avec des pneus neufs ou rechapés notamment produits dans l’usine française de Saint Doulchard à Bourges.

Les avions d’Air France seront équipés des pneumatiques avions les plus modernes, tels que les pneus Radial Michelin AIR X intégrant la technologie NZG (Near Zero Growth, croissance quasi nulle). Conçue pour garantir un diamètre constant des pneumatiques, cette technologie offre au pneu avion une plus grande durabilité ainsi qu’une résistance exceptionnelle.

Géry Mortreux, Directeur Général Adjoint Engineering & Maintenance d’Air France a déclaré : "Plus qu’un fournisseur, le Groupe Michelin est un partenaire historique d’Air France. Nous sommes ravis d’équiper nos avions de pneumatiques Made in France et d’étendre notre collaboration à de nouveaux champs d’innovation. Ce nouvel accord ouvre la voie à d’ambitieux projets qui nous permettront d’accélérer la réduction de notre empreinte environnementale, ce qui constitue l’une des priorités d’Air France."

Mauro Sponza, Directeur Activités Aéronautiques du Groupe Michelin a déclaré : "Nous sommes très honorés de la confiance que nous témoigne Air France en choisissant Michelin comme partenaire de confiance pour les dix prochaines années. Cet engagement porte naturellement sur l’équipement en pneumatiques haute performance de l’ensemble de sa flotte. Garantissant un très haut niveau de sécurité dans des conditions extrêmes et un grand nombre d'atterrissages, les pneumatiques Michelin sont particulièrement adaptés pour les avions de nouvelle génération. Plus légers, ils permettent également une économie significative de carburant contribuant à rendre l’aviation toujours plus durable. Mais ce partenariat permettra aussi d’explorer de nouveaux territoires de croissance pour nos deux groupes, au-delà de la fourniture de pneumatiques."





