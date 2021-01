Airbus : commandes et livraisons de l'année 2020

Article publié le 8 janvier 2021 par David Dagouret

Le constructeur européen a présenté les résultats des ses commandes et livraisons de ses avions commerciaux pour l'année précédente.

Airbus a annoncé avoir livré 566 avions commerciaux à 87 clients en 2020 soit une baisse de 34% par rapport à l'année 2019. Cette baisse est liée à la pandémie de la Covid-19 qui a débuté l'année passée.

Parmi ces 566 avions, les livraisons comprenaient 38 Airbus A220, 446 Airbus A320 (dont 431 Neo), 19 Airbus A330 (13 Neo), 59 Airbus A350 et quatre Airbus A380.

Durant l'année 2020, Airbus a enregistré 383 nouvelles commandes d'avions commerciaux, 268 commandes nettes. Le carnet de commandes est de 7 184 avions. L'A220 a remporté 64 nouvelles commandes. La famille A320 a remporté 296 nouvelles commandes, incluant 37 A321XLR. Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a remporté 23 nouvelles commandes, dont deux A330 et 21 A350.

Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer a déclaré : "Travailler main dans la main avec nos clients nous a permis de traverser cette année difficile. Les équipes d’Airbus, nos clients et fournisseurs ont fait face ensemble à l'adversité pour atteindre ces résultats. Nous remercions aussi nos partenaires et les gouvernements pour leur fort soutien au secteur. Sur la base de nos livraisons de 2020, nous affichons un optimisme prudent pour 2021, même si les défis et incertitudes demeurent nombreux à court terme."

Liens commerciaux

Sur le même sujet