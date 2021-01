Airbus dévoile son hélicoptère Flightlab

Article publié le 23 janvier 2021 par David Dagouret

Airbus Helicopters a présenté son appareil "Flightlab" et commencé les essais en vol à bord de ce Flightlab. Cet hélicoptère est un vrai laboratoire en vol dédié à la recherche des nouvelles technologies. Flightlab d'Airbus Helicopters fournit un banc d'essai pour tester rapidement les technologies qui pourraient ultérieurement équiper la gamme d'hélicoptères d'Airbus.

Les essais en vol ont débuté en avril dernier lorsque l'appareil a été utilisé pour mesurer les niveaux sonores des hélicoptères en milieu urbain et pour étudier en particulier comment les bâtiments peuvent affecter la perception des gens. Les premiers résultats montrent que les bâtiments jouent un rôle important dans le masquage ou l'amplification des niveaux sonores et ces études seront déterminantes lorsque viendra le temps de la modélisation sonore et de la régulation, en particulier pour les initiatives de mobilité aérienne urbaine (UAM). Des essais ont été poursuivis en décembre pour évaluer le système d'alerte de choc de rotor (RSAS) destiné à alerter les équipages du risque imminent de collision avec les rotors.

Les tests de cette année comprendront une solution de détection d'image avec des caméras pour permettre la navigation à basse altitude, la viabilité d'un système de surveillance de la santé et de l'utilisation (HUMS) dédié aux hélicoptères légers, et un système de secours du moteur, qui fournira une alimentation électrique d'urgence dans en cas de panne d'une turbine. Les tests sur le Flightlab se poursuivront en 2022 afin d'évaluer une nouvelle conception ergonomique de commandes de vol intuitives destinées à réduire davantage la charge de travail du pilote, ce qui pourrait s'appliquer aux hélicoptères traditionnels ainsi qu'à d'autres formules VTOL telles que l'UAM.

