Amazon commande ses propres avions

Article publié le 6 janvier 2021 par David Dagouret

Le géant du commerce électronique a annoncé l'acquisition de 11 Boeing 767-300 pour sa filiale Prime Air.

Ce mercredi 06 janvier 2021, Amazon a annoncé l'acquisition 11 appareils. Sur les 11 appareils, le géant du commerce électronique en achètera quatre à la compagnie canadienne WestJet et les sept autres à la compagnie américaine, Delta Airlines. Les anciens avions de ligne de WestJet devraient être livrés dès cette année et les sept autres à partir de l'année 2022.



Jusqu'à présent, Amazon louait des avions pour effectuer ses livraisons de colis à travers le monde. Ces locations étaient effectuées par Prime Air, filiale d'Amazon qui a été lancée en 2016.



Les futurs appareils qui sont des anciens avions de ligne seront convertis dans les prochaines semaines en avion cargo et seront également gérés par Prime Air.



Sarah Rhoads, vice-présidente de Prime Air a déclaré : "Prime Air joue un rôle central dans la livraison aux clients en transportant des articles sur de longues distances dans des délais plus courts. Notre objectif est de continuer à livrer nos clients à travers les États-Unis de la manière attendue de la part d'Amazon. Acquérir nos propres avions est naturellement la prochaine étape pour atteindre ce but."





Liens commerciaux

Sur le même sujet