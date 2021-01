Boeing annonce ses résultats du quatrième trimestre 2020

Article publié le 31 janvier 2021 par David Dagouret

Le chiffre d’affaires du 4e trimestre pour le constructeur américain s’est établi à 15,3 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre 2020, Boeing a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards de dollars, reflétant un recul des livraisons d’avions commerciaux et de ses activités de service, essentiellement en raison de la pandémie de COVID-19 et de problèmes de production concernant le programme 787, et partiellement compensé par des charges trimestrielles liées aux clients du 737 MAX moins élevées qu’au cours de la même période de l’exercice précédent. La perte par action GAAP de (14,65) dollars et la perte par action non-GAAP de (15,25) dollars reflètent une charge avant impôt de 6,5 milliards de dollars concernant le programme 777X, et une provision fiscale pour moins-value, partiellement compensées par une charge moins élevée liée aux clients du 737 MAX. Pendant cette période, Boeing a généré un cash-flow opérationnel de (4,0) milliards de dollars.

David Calhoun, président-directeur général de Boeing a déclaré : "L’année 2020 a été marquée par de profonds bouleversements sociétaux et planétaires qui ont considérablement touché notre industrie. L’impact exceptionnel de la pandémie sur le transport aérien commercial, associé à l’immobilisation au sol du 737 MAX, a eu des répercussions sur nos résultats. Je suis fier de la résilience et du dévouement dont notre équipe mondiale a fait preuve dans ce contexte, tandis que notre Groupe a renforcé ses processus de sécurité, s’est adapté à son marché et a accompagné ses clients, ses fournisseurs et les communautés où il est présent. Notre portefeuille équilibré de programmes de défense, d’espace et de services continue de nous apporter une stabilité importante au moment où nous jetons les bases de notre redressement. La pandémie continuera de soulever des défis pour l’industrie aéronautique commerciale en 2021, mais nous demeurons confiants dans notre avenir, concentrons résolument nos efforts sur la sécurité, la qualité et la transparence, et mettons tout en œuvre pour rétablir la confiance et transformer notre entreprise."

Depuis que la FAA a approuvé son retour en service, Boeing a livré plus de 40 exemplaires du 737 MAX, et cinq compagnies aériennes ont remis leur flotte en service au 25 janvier 2021 et effectué plus de 2 700 vols commerciaux totalisant environ 5 500 heures de vol.

Boeing prévoit actuellement que la livraison du premier 777X aura lieu fin 2023.

