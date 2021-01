Boeing versera 2,5 milliards de dollars dans le cadre de l'enquête des accidents du 737 Max

Article publié le 8 janvier 2021 par David Dagouret

Le constructeur américain a accepté de payer cette somme suite à l'enquête menée par la justice américaine, ainsi Boeing n'aura pas à plaider coupable.

Suite aux deux accidents dramatiques des Boeing 737 Max de la compagnie Lion Air et d'Ethiopian Airlines en 2018 et 2019 qui avaient fait 350 victimes, une enquête judiciaire avait été lancé par l'administration américaine. La justice américaine accusait Boeing de complot pour commettre une fraude. Les investigations ont révélé que des employés du constructeur américain avaient eu une conduite frauduleuse et trompeuse. Boeing reconnait que ces mêmes employés ont dissimulé des informations importante à la FAA afin de certifier le B737 Max. Le constructeur américain a précisé que deux pilotes d'essais auraient même dissimulé des problèmes du système MCAS, système qui a été mis en cause dans les deux crashs du B737 Max.

Ainsi en reconnaissant ses erreurs, Boeing a accepté de verser près de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de cette enquête, ce qui permettra au constructeur aéronautique de ne pas plaider coupable dans le cadre d'un jugement.

