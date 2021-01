Corsair : de nouveaux actionnaires

Article publié le 5 janvier 2021 par David Dagouret

Un nouveau conseil d'administration s'est réuni le 30 décembre dernier.

Corsair a finalisé la mise en oeuvre de la solution de financement collectif permettant à la compagnie française de surmonter la crise et assurer la pérennité de son activité. Ainsi, le transfert de propriété de 100% du capital de Corsair a été effectué le 30 décembre 2020. Le consortium - composé d’entrepreneurs et de collectivités d’Outre-mer - est désormais actionnaire à 100% de la compagnie.



Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 30 décembre. Il est présidé par Pascal de Izaguirre, également Directeur général, et est composé de 8 autres administrateurs : Patrick Vial-Collet, Eric Kourry, Dominique Perben, Denis Lesueur, Angélique Chaulet, Chantal Le Metayer, Albane Leluan et Martine Haas.



Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Grâce à un travail intensif jusqu’au dernier jour de l’année, nous avons été en mesure de finaliser toutes les opérations nécessaires au closing. Je souhaite à nouveau remercier l’Etat qui a choisi de soutenir le transport aérien et Corsair en particulier. Nous avons désormais un nouvel actionnaire qui va insuffler une nouvelle dynamique, ainsi que le soutien de nombreux acteurs économiques qui se sont mobilisés pour contribuer à la pérennité et au développement de la compagnie."





Liens commerciaux

Sur le même sujet