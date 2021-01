Crash de Sriwijaya Air : une boite noire récupérée et exploitable

Article publié le 15 janvier 2021 par David Dagouret

L'enregistreur des données de vol (FDR) a été récupéré et ses informations sont exploitables.

Le 09 janvier dernier, un Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air écrasait en mer de java avec à son bord 62 personnes. L'appareil immatriculé PK-CLC avait décollé de Jakarta à 14h30 (heure locale) et il devait rejoindre l'aéroport de Pontaniak, mais quatre minutes après son décollage, les radars perdait son signal.

L'Indonésie a annoncé que le 13 janvier dernier, les enquêteurs avaient retrouvé une des boîtes noires. Il s'agit de l'enregistreur de vol (FDR) qui se charge de garder tous les paramètres comme l'altitude et la vitesse de l'avion. Les autorités indonésiennes ont précisé que toutes les données du FDR seront exploitables et pourraient apporter un début d'explication sur cet accident. La second boîte noire, enregistreur phonique du cockpit (CVR), est toujours recherchée.

