-MAJ 10/01/2021 11h20 - Crash d'un Boeing 737 en Indonésie (photos)

- mise à jour le 10/01/2021 à 11h20 - Des corps ont été retrouvés ainsi que des débris l'épave de l'appareil. Un appareil de la compagnie Sriwijaya air s'est abîmé en mer après son décollage.

Un Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air s'est écrasé en mer de java. L'appareil est un Boeing 737-500 immatriculé PK-CLC, msn 27323/2616, il est agé de plus de 26 ans et est entré en service le 31/05/1994 avec la compagnie Continentale Airlines. L'avion a décollé de Jakarta à 14h30 (heure locale) et il devait rejoindre l'aéroport de Pontaniak. Quatre minutes après son décollage, les radars ont perdu le signal du vol SJ182 qui transportait 62 personnes : 2 pilotes, 4 agents de bord, 46 adultes, 7 enfants et 3 bébés.

L'accident semble être confirmé car les autorités ont d'ores et déjà annoncé que des débris ont été repérés en mer.

- mise à jour le 10/01/2021 à 11h20 -

Les secours indonésiens ont repris les recherches ce dimanche sur les lieux du crash du Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air. Ils ont localisés l'épave de l'appareil, ils ont retrouvé des nombreux débris sur le site. Une pèce avec le numéro d'immatriculation de l'appareil (PK-CLC), des roues du train d'atterrissage et des gilets de sauvetage font partis des morceaux retrouvés.

Les autorités ont également annoncé que des corps avaient été retrouvés.

Une enquête pour découvrir les circonstances du drame a été ouverte.

