Crash d'un Boeing 737 en Indonésie

9 janvier 2021

Un appareil de la compagnie Sriwijaya air s'est abîmé en mer après son décollage.

Un Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air s'est écrasé en mer de java. L'appareil est un Boeing 737-500 immatriculé PK-CLC, msn 27323/2616, il est agé de plus de 26 ans et est entré en service le 31/05/1994 avec la compagnie Continentale Airlines. L'avion a décollé de Jakarta à 14h30 (heure locale) et il devait rejoindre l'aéroport de Pontaniak. Quatre minutes après son décollage, les radars ont perdu le signal du vol SJ182 qui transportait 62 personnes : 2 pilotes, 4 agents de bord, 46 adultes, 7 enfants et 3 bébés.

L'accident semble être confirmé car les autorités ont d'ores et déjà annoncé que des débris ont été repérés en mer.

