Daher livre un Kodiak 100 à son premier client français

Article publié le 22 janvier 2021 par David Dagouret

Cet appareil a été livré à la société Héli-Béarn.

Daher a annoncé la livraison d’un avion utilitaire à turbopropulseur Kodiak 100 à la société Héli-Béarn. Cet opérateur de travail aérien basé sur l’aéroport de Pau-Pyrénées (Pyrénées Atlantique) devient ainsi le premier client français de cet avion.



Cet appareil a été construit à Sandpoint (Idaho, USA) et est immétriculé F-HNMD. Ce Kodiak 100 livré à Héli-Béarn est destiné au largage de parachutistes.



Dans cette configuration le Kodiak 100 est doté d’une porte coulissante et de bancs permettant d’emmener jusqu’à 15 parachutistes. Capable de monter à 3 000 m (12,000 ft) en 9 min 30, il peut assurer une moyenne de 4 rotations à l’heure.



Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher et directeur-général de Kodiak Aircraft a déclaré : "Nous remercions Héli-Béarn et son Président Jean-Luc Dartiailh, dont nous connaissons bien le niveau d’exigence, pour leur confiance dans notre avion pour développer leurs activités de travail aérien. Jusqu’à présent le Kodiak était un avion peu connu en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Avec cette première livraison d’un Kodiak à un client français nous espérons bien changer la donne."



Jean-Luc Dartiailh, directeur d’Héli-Béarn a déclaré : "En tant qu’opérateur de travail aérien, nous avons été intéressés par le Kodiak, dès que nous avons appris que Daher en avait fait l’’acquisition. Nous avons pu le tester en conditions opérationnelles et nous avons vite été convaincus que c’était l’avion idéal notamment le largage de parachutistes. C’est un appareil moderne, sûr, facile d’entretien et performant. Avec un coût d’exploitation inférieur de 25% à celui des appareils en service, il nous paraît la solution idéale pour prendre la relève de la flotte vieillissante des centres parachutistes."

