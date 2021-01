Delta Air Lines enrgistre un perte record pour l'année 2020

Article publié le 15 janvier 2021 par David Dagouret

La compagnie américaine a enregistré une perte sans précédent de 12,39 milliards de dollars pour 2020.

Delta Air Lines a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2020 et comme de nombreuses compagnies aériennes, l'opérateur américain a enregistré une perte record. En effet, la pandémie du covid-19 a plombé les comptes de la troisième compagnie américaine

La crise du coronavirus a fait baisser l'activité de Delta Air Lines avec une baisse de près de 65 % de son trafic passagers plongeant ainsi la compagnie aérienne dans une crise financière sans précédent.

Ainsi, la compagnie américaine aurait perdu en moyenne la somme de 12 millions de dollars par jours et donc enregistré une perte nette de plus de 12 milliards de dollars sur toute l'année 2020. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que la compagnie américaine enregistre une perte nette en effet en 2019, Delta avait enregistré un bénéfice de près de 5 milliards de dollars.

Malgré la situation difficile de la compagnie, les dirigeants restent optimistes et ils prévoient la reprise de son activité aérienne dès l'été 2021 et elle espère que son activité soit suffisante pour permettre à Delta d'être rentable dans la seconde moitié de l'année 2021.

Liens commerciaux

Sur le même sujet