Delta lance un outil pour aider ses passagers à trouver un centre de dépistage du Covid-19

Depuis le 26 janvier 2021, les voyageurs entrant aux Etats-Unis doivent fournir un test viral négatif.

Delta a annoncer le lancement d'un outil pour aider ses passagers à obtenir des tests COVID-19 approuvés avant leur voyage aux États-Unis. À compter du 26 janvier 2021, tous les passagers de plus de deux ans entrant aux États-Unis ou transitant par ce pays en provenance de l’étranger, doivent obtenir un résultat de test viral négatif effectué dans les trois jours précédant le départ.

Delta a développé un outil dédié, disponible sur delta.com, fournissant une liste de centres sur son réseau international qui proposent un ou plusieurs des tests COVID-19 approuvés. Les passagers peuvent également se rendre dans n'importe quel laboratoire ou centre de test proposant l'un des tests suivants : test moléculaire, test d'amplification d'acide nucléique (NAAT), test RT-PCR, test LAMP ou test antigénique. Les tests d'anticorps ne sont pas acceptés. Pour ceux qui prennent des vols de correspondance vers les États-Unis, le test doit être réalisé dans les trois jours précédant le vol initial et le temps de correspondance ne doit pas dépasser 24 heures.

Perry Cantarutti, Senior Vice President - Alliances & International de Delta a déclaré : "Nous nous concentrons sur la création de solutions innovantes pour nos passagers et avons développé un nouvel outil en ligne qui leur permettra de trouver plus facilement des centres de test approuvés à des endroits pratiques en amont de leur voyage aux États-Unis. Parallèlement à cet outil dédié, nous travaillons avec nos partenaires de l'alliance dans le monde entier pour profiter de leurs fournisseurs de test locaux comme un autre moyen de soutenir nos passagers avant l'entrée en vigueur de l’injonction du CDC."

Tous les voyageurs doivent également signer une attestation certifiant qu'ils ont reçu un résultat de test négatif avant de prendre l'avion. Les passagers sont encouragés à remplir le document à l'avance et à l’apporter signé à l'aéroport, bien que des copies soient également disponibles aux comptoirs d’enregistrement. Toute personne qui ne fournit pas de résultat négatif ou ne répond pas aux critères d'exemption spécifiques (tels que la rémission récente du COVID-19 vérifiée par une lettre d'un organisme de santé ou d'un responsable de la santé publique indiquant que le passager est autorisé à voyager) se verra refuser l'embarquement. La mesure « Health Acknowledgement » de Delta, qui impose aux passagers d’attendre au moins 14 jours à compter de la réception d'un résultat de test positif avant voyager, s'applique toujours.

Tous les passagers voyageant avec Delta doivent continuer à respecter les conditions d'entrée pour les voyages internationaux et sont invités à les vérifier avant le départ. Delta a également émis une dérogation permettant aux passagers reprogrammer un voyage international aux États-Unis si le billet a été acheté au plus tard le 12 janvier, pour un voyage jusqu'au 9 février, et si leur nouvelle date de départ a lieu le ou avant le 25 janvier.

