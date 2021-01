DHL Express commande huit Boeing 777 supplémentaires

Article publié le 14 janvier 2021 par David Dagouret

Boeing et DHL Express ont également convenu d'une option d'achat de quatre autres avions.

DHL Express a annoncé avoir passé une commande auprès de Boeing pour l'achat de huit Boeing 777 Freighters supplémentaire. Les premières livraisons sont prévues pour 2022. DHL Express avait déjà pris livraison des dix premiers nouveaux avions B777F dans le cadre d'une commande initiale de 14 appareils, passée en 2018.



DHL Express exploite plus de 260 avions dédiés à travers des partenariats auprès de 17 compagnies aériennes, sur plus de 600 vols quotidiens, dans 220 pays.



John Pearson, CEO de DHL Express a déclaré : "Bien que la crise sanitaire actuelle ait interrompu l'activité de certains secteurs d'activité, le commerce international ne s'est pas arrêté. Alimenté par la mondialisation, la digitalisation et la demande sans précédent de nos clients lors de la dernière haute saison de fin d'année, notre volume de e-commerce mondial a progressé de plus de 40% au dernier trimestre. Avec cette commande de huit nouveaux cargos gros porteurs, nous mettons en avant notre conviction que le e-commerce représente une mégatendance durable. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir très tôt et d'entamer l'année 2021 avec cet investissement pour notre avenir."





