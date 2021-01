Elixir Aircraft réalise une levée de fonds auprès de ses investisseurs

Article publié le 19 janvier 2021 par David Dagouret

L'avionneur française annonce également l'arrivé de deux nouveaux investissuers privés dans son capital.

Elixir Aircraft, avionneur basée à La Rochelle, a annoncé avoir réalisé une levée de fonds auprès de ses investisseurs. Cette levée de fonds de 3 millions d'Euros a été réalisée auprès de Ouest Croissance, Océan Participations ainsi que deux nouveaux investisseurs privés, Pascal-Olivier MANTOUX et Hervé LIBEAU.



La levée de fonds va permettre à la société d’accompagner la production en série de la version VFR 100ch et de poursuivre le développement et la certification d’autres versions, notamment plus puissantes, mais également NVFR ou IFR.



Parallèlement, Elixir Aircraft, qui totalise aujourd’hui 32 collaborateurs, complète son équipe par des recrutements comme des techniciens de fabrication, commerciaux et personnels administratif et financier, lui permettant de passer du stade de start-up à celui d’une PME.



L’entreprise s’installe également dans de nouveaux locaux rénovés (norme RT2012) de 2300m2, sur l’aéroport de La Rochelle, et dont la capacité de production peut atteindre 80 avions par an.



Arthur Léopold-Léger, président-fondateur d’Elixir Aircraft a déclaré : "Ces deux fonds ont une vraie attache locale, notamment chez certains de nos sous-traitants ou partenaires. Ils ont l’habitude de travailler ensemble. Laurent Bodin (Ouest croissance) a une connaissance du milieu dans lequel nous évoluons, l’aviation légère; c’est un atout pour évoquer les stratégies de développement."



Laurent Bodin et Henri Guillermit de Ouest Croissance ont déclaré : " Nous avons été doublement conquis par Elixir Aircraft. D’une part par notre rencontre avec une équipe fondatrice exceptionnelle, qui a su mener un projet à terme, en partant de zéro, pour aboutir à la certification européenne, le tout en mode start-up. Et bien sûr par l’avion lui-même qui correspond à une réelle demande du marché, comme l’atteste les pré-commandes !"



Pierrick Charrot et Vincent Pelloquin d’Océan Participations ont déclaré : "Dès nos premiers échanges, nous avons été séduits par une équipe dirigeante passionnée et animée par la volonté de proposer des solutions disruptives sur le marché de l’aviation générale. L’obtention de la certification EASA CS-23 est un vrai gage de savoir-faire et d’abnégation. Enfin, l’avion saura, nous en sommes sûrs, mettre en appétence son marché !"





