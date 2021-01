Emirates lance un programme de vaccination contre la COVID-19

Article publié le 18 janvier 2021 par David Dagouret

Ce programme de vaccination est destiné, dans un premier temps, pour ses employés basés aux Emirats Arabes Unis.

Le groupe Emirates a lancé aujourd'hui un programme de vaccination contre la COVID-19 pour ses employés basés aux Emirats Arabes Unis (EAU), en coordination avec l'autorité sanitaire de Dubaï et le ministère de la santé et de la prévention.

La campagne de vaccination a commencé ce matin, la priorité étant accordée aux employés en première ligne, notamment le personnel de cabine, les pilotes et d'autres fonctions opérationnelles.

Le groupe Emirates facilite l’accès de ses employés aux vaccins Pfizer-BioNTech et Sinopharm, approuvés par les autorités sanitaires des EAU, et ce sur les différents sites de la société à travers les EAU.

Les rendez-vous pour se faire vacciner se tiendront 12 heures par jour, 7 jours par semaine, afin que le plus de membres du personnel puissent recevoir le vaccin. Comme tous les citoyens et résidents, les employés du groupe Emirates aux EAU peuvent également choisir de se faire vacciner dans les centres médicaux et cliniques désignés par le gouvernement, les dirigeants et autorités sanitaires des EAU ayant déployé tous les efforts possibles pour rendre les vaccins gratuits et accessibles à la population.

