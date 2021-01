Korean Air lance son nouveau site internet

Article publié le 12 janvier 2021 par David Dagouret

La compagnie sud coréenne a lancé son nouveau site internet depuis le 07 janvier dernier.

Korean Air a lancé le 7 janvier dernier son nouveau site internet, doté d’un nouveau design et de nouvelles fonctions. Tout d'abord, le processus de réservation des billets a été simplifié. De plus, une nouvelle option permet au voyageur de visualiser simplement les prix les plus bas pour la destination souhaitée sur une période de temps donnée.



Korean Air a également ajouté une option "enregistrer dans le panier" à son site web. Celle-ci permet au client de poursuivre sa réservation et de ne pas avoir à tout recommencer lorsqu'il quitte la page et y revient. Les voyageurs peuvent également partager leurs itinéraires avec d'autres personnes via email (ou via KakaoTalk, l’application de messagerie sud-coréenne).



La compagnie facilite également l’utilisation des Miles dans le cadre du programme de fidélité SKYPASS. Auparavant, afin d’échanger ses Miles contre un surclassement, le processus devait être effectué séparément après l'achat d'un billet. Dorénavant, le nouveau site web permet aux voyageurs d'obtenir leur surclassement directement au moment de leur réservation. Par ailleurs, il est désormais possible de payer une partie du billet en utilisant les Miles grâce à l'option "Cash and Miles". Enfin, les clients peuvent également utiliser leurs Miles pour acheter divers produits et services dans le nouvel espace dédié aux Miles "Mileage mall".



L’application mobile de Korean Air a également été repensée. Baptisée "Korean Air My", cette nouvelle version permet d’accéder facilement aux services les plus fréquemment utilisés par les voyageurs. Son design simple permet une navigation plus fluide.

