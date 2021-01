Korean Air se réorganise en Europe

Article publié le 29 janvier 2021 par David Dagouret

Les branches commerciales de la compagnie sont désormais intégrées dans 4 bureaux régionaux principaux.

Korean Air a décidé de réorganiser ses activités européennes afin de répondre aux récents changements dans le contexte commercial, provoqués notamment par la pandémie de COVID-19.

Suite à cette réorganisation européenne, les branches commerciales des pays suivants sont désormais intégrées dans 4 bureaux régionaux principaux : Europe de l'Ouest à Paris (France, Espagne, Suisse, Italie (Milan, Rome)), Europe Centrale et du Nord à Amsterdam (Pays-Bas, Allemagne), Europe Centrale et Orientale à Prague (Autriche, République Tchèque) et Royaume-Uni à Londres. Tous les représentants de Korean Air restent inchangés et entièrement disponibles pour répondre à toutes les demandes commerciales.

A cette occasion, une nouvelle adresse dédiée au marché français a été créée, notamment pour les professionnels du voyage : parsmfrance@koreanair.com

Le numéro de téléphone reste inchangé : +33 (0)1 42 97 30 80

Toutes les informations destinées aux agences de voyage, actualités, newsletter dont les mesures et restrictions sanitaires, sont en langue française et à retrouver sur : https://www.koreanair-expert.com/.

Parallèlement, Korean Air a choisi d’investir massivement dans le domaine informatique afin d’améliorer l'expérience et le confort des passagers à travers le monde. L'année dernière, la compagnie aérienne a notamment lancé un service de "Chatbot" en anglais, une application basée sur l'IA (Intelligence Artificielle) qui peut communiquer et interagir avec les utilisateurs à tout moment. De plus, Korean Air a récemment lancé en janvier 2021 son nouveau site web et son application mobile, dotés d’un nouveau design et de nouvelles fonctions, les rendant plus faciles d’utilisation.

