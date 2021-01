L’aéroport Nice Côte d’Azur rénove sa piste nord

Article publié le 6 janvier 2021 par David Dagouret

Depuis le 4 janvier, et pour une durée prévisionnelle d’un mois, l’aéroport Nice Côte d’Azur procède aux travaux de rénovation de sa piste nord.

L'aéroport de Nice Côte d’Azur procède annonce que des travaux de rénovation de sa piste nord ont débuté depuis le 4 janvier dernier. Ces travaux consistent à raboter une couche de 20cm à 35cm sur toute la longueur de la piste, soit 2 420 mètres, pour ensuite reconstituer la chaussée en enrobés afin d’obtenir la portance nécessaire au trafic aérien pour les 10 prochaines années.



Afin de limiter l’impact environnemental de ce chantier, l’aéroport a choisi de réemployer au moins 20% des déblais et de positionner sur son terrain, au plus près du chantier, une centrale à béton.



Cette construction temporaire, dans la zone la plus éloignée des riverains, permet de réduire considérablement le nombre de véhicules de chantier, de type « toupie » notamment, devant alimenter quotidiennement le chantier et donc circuler aux abords de l’aéroport.



Ce chantier, d’une durée prévisionnelle d’un mois, va mobiliser jusqu’à 200 personnes par jour et faire travailler des entreprises locales.



Sa tenue en janvier permet de limiter les contraintes d’exploitation puisque l’ensemble des mouvements du mois, atterrissages et décollages, peuvent être réalisés avec la seule piste sud.



Frédéric Gozlan, Directeur Technique des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : " Le réemploi au maximum des déblais et la construction de cette centrale à béton temporaire sont pour nous deux leviers importants visant à réduire les nuisances associées à un tel chantier de type routier, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique nécessaire et régulière de rénovation de nos infrastructures."





