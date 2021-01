L'Armée de l'Air et de l'Espace réceptionne son premier Mirage 2000D modernisé

Article publié le 10 janvier 2021 par Jean-François Bourgain

Le 7 Janvier 2021, le premier Mirage 2000D rénové n° 639 s’est posé sur la Base Aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

L'objectif de cette modernisation est de doter le Mirage 2000D de performances air-sol et air-air améliorées, ainsi que d’un système de navigation et d’attaque perfectionné avec l'utilisation d'écrans tactiles pour une meilleure interface homme-machine. Cette rénovation, qui concerne un total de 55 machines, était planifiée dans la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 et placée sous la compétence de la Direction Générale de l’Armement (DGA).

Dans l'attente d'une remise en service opérationnelle, les Mirage 2000D modernisés vont devoir subir une série d'essais en vue d’obtenir la certification opérationnelle. A ce propos, le DGA explique que "ces essais doivent permettre de valider l’objectif d’autoriser l’emploi du nouveau standard au sein des forces(...)L’ambition est ainsi de pouvoir déployer, en opération, le M2000D rénové au cours de l’année 2022, après une période d’appropriation au sein des unités de la 3e escadre de chasse."

Epauler la flotte Rafale

Cette modernisation est due principalement à la baisse programmée des livraisons de Rafale à l'Armée Française. Une partie des Rafale initialement prévus pour l’Armée de l’air ont été prélevés pour venir équiper les clients étrangers comme l’Egypte, le Qatar et l’Inde et prochainement la Grèce (signature portée à fin janvier). Pour maintenir sa capacité, l'Armée de l'air française a réussi à obtenir une concession en retour : la modernisation de ses Mirage 2000D.

Liens commerciaux

Sur le même sujet