Lufthansa Group aide les Australiens à rentrer chez eux

Article publié le 13 janvier 2021 par David Dagouret

Lufthansa et Swiss proposent des vols vers l'Australie via Singapour et en collaboration avec Singapore Airlines.

Lufthansa et Swiss offrent à leurs clients plus de vols vers l'Australie. Depuis le 4 janvier dernier, les deux compagnies du groupe allemand proposent des vols vers l'Australie en transit à l’aéroport international Changi de Singapour.



Plus de 10 vols hebdomadaires sont proposés au départ de Francfort ou de Zurich vers Singapour. Puis les passagers peuvent prendre une correspondance avec Singapore Airlines vers de grandes villes australiennes comme Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin et Perth.



Heiko Brix, chef de la compagnie aérienne Lufthansa Group pour l'Asie du Sud-Est a déclaré : "Le fait de permettre les correspondances de transit change la donne, en particulier pour reconnecter l'Europe et l'Australie. Actuellement, il est également possible de se rendre en Australie avec Lufthansa en passant par le Japon et, de là, avec notre partenaire All Nippon Airways. Nous savons que des milliers de citoyens australiens sont bloqués en Europe et qu'ils aspirent à rentrer chez eux pour retrouver leur famille, leurs amis et leurs proches. Comme les capacités entre l'Europe et l'Australie restent rares, Lufthansa, Swiss et Singapore Airlines sont prêtes à combler ce vide. Nous continuerons à reconnecter le monde "





Liens commerciaux

Sur le même sujet