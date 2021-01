Norwegian Air arrête le long-courrier

Article publié le 14 janvier 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost cherche encore des solutions pour se sortir la tête de l'eau.

Norwegian Air déjà en grande difficulté financière avant la pandémie du coronavirus, a de plus en plus la tête sous l'eau. La compagnie norvégienne tente encore de trouver des solutions pour se sortir de ses déboires financiers.



En 2020, Norwegian avait, dans un premier temps, procédé à des licenciements temporaires, puis placé en faillite ses deux filiales basées en Suède et au Danemark entrainant la suppression de 4 700 postes mais la situation de la compagnie low-cost ne s'est pas améliorée.



Norwegian a donc annoncé qu'elle allait arrêter ses vols long-courriers pour se reconcentrer sur les vols européens. Elle va réduire sa flotte et garder seulement 50 Boeing 737 pour opérer des vols entre la Norvège et les pays d'Europe. La compagnie détenait près de 150 avions avant la crise. Ainsi Norwegian Air va notamment se séparer des Boeing 787 Dreamliner avec lesquels elle avait lancé ses vols long-courriers.



Avec ces nouvelles mesures, la compagnie aérienne espère réduire sa dette qui était enregsitrée à près de 4,7 milliards d'euros à la fin de l'année 2020.

Rappelons qu'en 2016, nous nous étions rendu à New york avec Norwegian Air à bord d'un Boeing 787 et nous vous avions fait découvrir les prestations de la compagnie norvégienne : revoir le reportage

