Premier vol pour l'Airbus H160 d'All Nippon Helicopter

Article publié le 14 janvier 2021 par David Dagouret

L'appareil a effectué son premier vol d'une durée de 95 minutes.

Airbus a annoncé que le premier H160 destiné à All Nippon Helicopter (ANH), a effectué son vol inaugural. L'appareil a effectué son premier vol d'essai durant une période de 95 minutes à l'aéroport de Marseille Provence.



La flotte d'ANH helicopter est composée de six AS365 et cinq H135 utilisés pour la collecte d'informations pour les chaînes de télévision à travers le Japon. Ce H160 remplacera l'un de ses AS365.

Liens commerciaux

Sur le même sujet