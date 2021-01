Qatar Airways et Oman Air renforcent leur partenariat

Article publié le 6 janvier 2021 par David Dagouret

Le nombre de destinations disponibles pour Oman Air sur le réseau de Qatar Airways passera de 3 à 65.

Qatar Airways a annoncé avoir signé un accord de partage de codes élargi avec Oman Air. Celui-ci renforcera la connectivité et offrira des options de voyage plus flexibles aux clients des deux compagnies. Il s’agit de la première étape du renforcement de la coopération stratégique entre les deux compagnies, qui a débuté en 2000. Les ventes des destinations supplémentaires débuteront cette année, en 2021.



Grâce à cette extension du partage de codes, le nombre de destinations disponibles pour les passagers d’Oman Air sera considérablement étoffé passant de 3 à 65* sur le réseau de Qatar Airways vers l’Afrique, les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Inde et le Moyen-Orient. Les passagers de Qatar Airways bénéficieront également d'une connectivité supplémentaire, avec la possibilité de réserver des voyages sur 6 destinations supplémentaires à travers l'Afrique et l'Asie sur le réseau d'Oman Air. Les deux compagnies aériennes exploreront également un certain nombre d'initiatives commerciales et opérationnelles conjointes pour optimiser davantage leur partenariat.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes heureux d'étendre encore notre coopération en partage de codes avec Oman Air, l'une des principales compagnies aériennes de la région du Golfe. Plus que jamais, il est important de renforcer les partenariats stratégiques à travers l'industrie pour optimiser nos opérations et fournir une connectivité fluide et rapide vers des centaines de destinations à travers le monde pour nos passagers. Depuis 2000, les deux compagnies ont constaté les avantages de la coopération commerciale, offrant à nos passagers un service inégalé et une plus grande flexibilité pour voyager quand ils le souhaitent. Je suis impatient de renforcer encore notre coopération commerciale avec Oman Air pour offrir encore plus d'avantages à nos clients."



M. Abdulaziz Al Raisi, PDG d'Oman Air, a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre coopération commerciale avec Qatar Airways, qui rationalisera les vols pour les voyageurs loisirs du monde entier afin de profiter de la culture, de la beauté, de l'hospitalité d'Oman, et de faciliter les voyages de ceux qui visitent le Sultanat d'Oman pour des opportunités commerciales dans un large éventail de secteurs. L'expansion de notre accord de partage de codes n'est que la première étape et nous sommes impatients de travailler avec Qatar Airways pour renforcer encore notre partenariat stratégique afin d'améliorer l'expérience de voyage d'affaires et de loisirs pour nos clients à Oman et dans le monde entier."





