Qatar Airways retourne en Arabie Saoudite

Article publié le 11 janvier 2021 par David Dagouret

Après trois ans d'interruption les liaisons entre le Qatar et l'Arabie Saoudite reprennent dès aujourd'hui.

Qatar Airways a annoncé la reprise de ses vols vers l'Arabie Saoudite après 3 ans d'interruption. Dès aujourd'hui, lundi 11 janvier 2021, la compagnie qatarie commencera par un service vers Riyad, suivi par Djeddah le jeudi 14 janvier et enfin Dammam le samedi 16 janvier prochain. Les vols de Qatar Airways commenceront par un service quotidien vers Riyad, quatre vols par semaine vers Djeddah et des vols quotidiens vers Dammam. Tous les vols de Qatar Airways à destination de l'Arabie Saoudite seront opérés exclusivement par des avions gros porteurs comme le Boeing 777-300, le Boeing 787-8 et l'Airbus A350.

M. Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways a déclaré qu'il était lui et les employés de la compagnie très heureux de la décision de rouvrir toutes les frontières avec le Qatar.

Liens commerciaux

Sur le même sujet