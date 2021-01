Article publié le 29 janvier 2021 par David Dagouret

L'entreprise reçoit ce titre pour la 3e année consécutive par le Top Employers Institute.

Pour la 3ème année consécutive, STELIA Aerospace vient d’obtenir la Certification "Top Employer" du Top Employers Institute, une certification internationale décernée cette année à 94 entreprises françaises, dont seulement 2 entreprises du secteur aéronautique.



Elle a été délivrée à STELIA Aerospace pour l’année 2021, à l’issue d’un audit de plusieurs mois mené par le Top Employers Institute, l’autorité internationale certifiant l’excellence des pratiques RH dans le monde. Cet audit a permis de comparer les stratégies, politiques, processus et outils RH de STELIA Aerospace, au regard des meilleures pratiques mondiales, avant un second audit de certification, mené par un organisme extérieur indépendant.



L'étude annuelle réalisée par le Top Employers Institute distingue les meilleurs employeurs dans le monde, tous secteurs d’activité confondus. Sont ainsi certifiées les organisations qui proposent un environnement de travail de qualité, favorisent le développement des talents à tous les échelons et s'efforcent d'améliorer en permanence leurs pratiques en Ressources Humaines.



Marc JOUENNE, DRH de STELIA Aerospace a déclaré : "Cette certification est une belle reconnaissance pour STELIA Aerospace et l’ensemble des équipes. Nous en sommes d’autant plus fiers en ce début d’année 2021 que l’année 2020 a été particulière, rythmée par un certain nombre de sujets difficiles que nous avons su gérer avec agilité, solidarité et dans le respect des valeurs humaines qui nous sont chères. Au-delà de la certification et des retombées positives en termes d’attractivité de nos futurs talents, nous utilisons ce processus comme un outil d’audit et d’amélioration continue, en complément de nos audits génériques. Cet exercice nous permet notamment d’identifier les sujets sur lesquels nous devons encore progresser pour développer l’environnement le plus favorable à l’engagement de nos collaborateurs."





