Air Caraïbes et French bee déploient le certificat digital sanitaire

Ce certificat sera disponible via l’application ICC AOKpass.

Air Caraïbes et French bee, compagnies aériennes du Groupe Dubreuil, vont déploier déploient le certificat digital sanitaire, via l’application ICC AOKpass.



Ce service sera mis en place au départ de l’aéroport Paris-Orly à destination des DOM-TOM dès le début du mois de mars 2021. Avec cette application mobile, les passagers n’auront plus à présenter le résultat papier de leur test PCR, ils recevront leur résultat de test PCR directement via l’application AOK pass (accessible depuis leur mobile) de manière sécurisée, et pourront ainsi présenter à l’aéroport uniquement le QR Code.



Muriel Assouline, Directrice générale de French bee, et Tamara Primakoff, Directrice Générale Adjointe d’Air Caraïbes Atlantique ont déclaré : "Il est de notre devoir de proposer à nos clients les meilleurs services pour les accompagner dans leurs voyages et de simplifier les contraintes inhérentes à la situation sanitaire. Nous nous attachons, avec la mise en place de cette application AOKPass, à anticiper les attentes des passagers pour leur permettre de voyager en toute sécurité et le plus sereinement possible. La préservation des territoires d’Outre-mer est également une priorité pour nous."





